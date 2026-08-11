Nación avanza con otra desregulación del transporte automotor

El Gobierno actualizó las normas que regulan el transporte automotor de cargas y modificó el régimen de pesos y dimensiones para los vehículos que circulan por las rutas nacionales.

La medida apunta a adaptar la normativa a nuevas configuraciones de camiones y a los cambios tecnológicos del sector, con el objetivo de mejorar la eficiencia del transporte y reducir costos.

Entre los principales cambios se encuentra la posibilidad de operar con unidades de mayor capacidad, como bitrenes y otras configuraciones de vehículos escalados, siempre dentro de los límites técnicos y de seguridad establecidos.

Desde el Gobierno sostienen que una mayor capacidad permitirá trasladar más mercadería en menos viajes, lo que podría reducir costos para las empresas y mejorar la eficiencia de las cadenas logísticas.

Las nuevas disposiciones mantienen restricciones vinculadas con la seguridad vial y con las características de cada tramo de la red nacional, por lo que la circulación dependerá de las condiciones habilitadas para cada tipo de vehículo.

La actualización se suma a otras medidas de desregulación aplicadas al transporte de cargas, entre ellas la eliminación de trámites y registros y una mayor flexibilización para la circulación de bitrenes.

El Ejecutivo considera que estas modificaciones permitirán aprovechar mejor la capacidad de los vehículos, reducir costos logísticos y mejorar la competitividad del transporte de mercaderías en el país.