RN 9: habilitan media calzada tras el choque en La Calderilla

La circulación por la Ruta Nacional 9 comenzará a restablecerse de manera parcial luego del siniestro vial ocurrido a la altura de la capilla de La Calderilla.

El intendente Diego Sumbay informó en Que Domingo por Aries que la previsión era habilitar media calzada una vez finalizadas las principales tareas de despeje.

El operativo incluye grúas de gran porte, personal policial, equipos de EDESA y colaboración de vehículos municipales para retirar el rodado involucrado y liberar la calzada.

Sin luz y con circulación restringida

El impacto contra el poste de media tensión también dejó sin suministro eléctrico a La Caldera y La Calderilla.

Según explicó el intendente, EDESA trabajaba para restablecer el servicio durante las próximas horas, mientras se pedía paciencia a los vecinos.

El transporte público, en tanto, llegaba hasta la zona del corte y retomaba desde allí su recorrido, a la espera de una normalización progresiva.