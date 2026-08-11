El oficialismo busca una mayoría más estable en el Congreso

El Gobierno de Javier Milei volvió a revisar su estrategia parlamentaria ante las dificultades para sostener acuerdos estables en el Congreso y la necesidad de garantizar respaldo para una agenda que incluye reformas económicas, electorales y el Presupuesto 2027.

La Libertad Avanza continúa dependiendo de negociaciones con sectores del PRO, radicales y bloques provinciales para reunir las mayorías necesarias. Esa situación obliga al oficialismo a construir acuerdos proyecto por proyecto y a contemplar también las demandas de sus aliados.

En ese esquema, Diego Santilli tendrá un papel central. Como jefe de Gabinete, quedó a cargo de la relación política con los gobernadores y el Congreso, dos actores considerados indispensables para sostener la agenda legislativa del Gobierno.

Entre las prioridades aparecen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, cambios en el sistema electoral y la discusión del Presupuesto 2027. El Gobierno también mantiene otros proyectos económicos pendientes, aunque su tratamiento dependerá del nivel de consenso que pueda construir.

La relación con los gobernadores será uno de los puntos decisivos. Las provincias reclaman respuestas sobre recursos, actividades productivas y otros temas propios, mientras la Casa Rosada intenta sostener como límite el equilibrio fiscal. Santilli ya comenzó a profundizar ese diálogo con mandatarios provinciales.

El desafío del oficialismo será transformar acuerdos circunstanciales en una estructura parlamentaria más previsible. Con la mirada puesta también en 2027, Milei necesita aprobar sus principales reformas sin romper los vínculos políticos que le permiten reunir votos en ambas cámaras.