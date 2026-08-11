Jorge Macri defendió la propiedad privada y los desalojos

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y sostuvo que la decisión política será clave para combatir las usurpaciones.

“Si hay decisión política se puede combatir la usurpación. La ley nacional ayudará, sin dudas”, afirmó Macri, al señalar que una nueva normativa puede facilitar los procedimientos, aunque remarcó que por sí sola no resolverá el problema.

El mandatario destacó además la experiencia de la Ciudad de Buenos Aires y aseguró que durante su gestión fueron recuperadas 901 propiedades que se encontraban ocupadas de manera ilegal.

Para Macri, ese resultado demuestra que las autoridades pueden intervenir aun con el marco legal vigente. Por eso insistió en que la efectividad de una reforma dependerá también de la voluntad de los distintos organismos encargados de aplicarla.

“Si no hay decisión política de cada actor involucrado, no alcanza”, sostuvo.

Las declaraciones se producen mientras el Congreso avanza con el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que busca reforzar la protección de los inmuebles y agilizar los procedimientos frente a las usurpaciones.

Macri se mostró a favor de sumar nuevas herramientas legales, pero puso el foco en la aplicación concreta de las normas y en la capacidad de las autoridades para intervenir frente a las ocupaciones ilegales.