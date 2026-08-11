El vocero presidencial admitió que el Gobierno desvió fondos para maquillar el “equilibrio fiscal”

Adrián Ravier confirmó que una parte de los recursos destinados al mantenimiento de rutas fue retenida por la cartera de Economía para sostener las cuentas públicas.
 
Política11/08/2026

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El vocero presidencial Adrián Ravier generó una fuerte controversia tras confirmar que el Gobierno nacional desvió partidas del Sistema Vial Integrado (SisVial) con el objetivo de consolidar la meta del equilibrio fiscal.

Durante una entrevista a "El Diario de La Pampa", el funcionario detalló que el Ministerio de Economía resolvió disponer de un porcentaje de los fondos fiduciarios que debían destinarse al financiamiento de obras en la red vial nacional.

Ravier argumentó que la decisión respondió a la necesidad de gestionar una coyuntura económica compleja, aunque defendió que se mantienen los trabajos mínimos de conservación en las rutas del país a través de las oficinas provinciales de Vialidad Nacional.

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