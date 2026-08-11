Novelli negó una estafa con $LIBRA y defendió a Milei

Mauricio Novelli, uno de los principales vínculos entre Javier Milei y los impulsores de $LIBRA, negó ante la Justicia que los inversores hayan sido víctimas de una estafa y sostuvo que quienes compraron el token conocían los riesgos propios de este tipo de operaciones.

La declaración forma parte de su estrategia de defensa en la causa que investiga el lanzamiento y posterior desplome de $LIBRA, ocurrido en febrero de 2025.

Novelli también buscó desvincular al Presidente de cualquier eventual maniobra fraudulenta y planteó que la operación se desarrolló dentro de un mercado altamente especulativo, en el que los compradores asumieron voluntariamente la posibilidad de sufrir pérdidas.

La Justicia analiza actualmente el rol que tuvo Novelli en los contactos entre Milei y otros protagonistas del proyecto. Entre los elementos incorporados al expediente aparecen comunicaciones, documentación y material extraído de dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación.

También se encuentra bajo análisis un borrador de un supuesto acuerdo entre Milei y Hayden Davis, uno de los impulsores de $LIBRA, fechado días antes del lanzamiento del token.

La causa busca determinar si se trató de una operación que terminó fracasando por la propia dinámica del mercado o si existió una maniobra coordinada para beneficiar a determinados participantes.

Por el momento, la investigación continúa abierta y no existe una sentencia que establezca responsabilidad penal de Milei, Novelli u otros involucrados.