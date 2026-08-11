Santilli se incorpora a YPF y renuncia a los honorarios

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, asumirá como director titular de YPF por las acciones Clase A, en representación del Estado Nacional.

La designación cubrirá el lugar que quedó vacante tras la salida de Manuel Adorni. Según informó Presidencia, Santilli renunciará a los honorarios correspondientes y ejercerá la función de manera ad honorem.

Las acciones Clase A, conocidas como la “Acción de Oro”, otorgan al Estado derechos especiales dentro de la estructura societaria de YPF, más allá de su participación accionaria.

Entre esas facultades se encuentran mecanismos de intervención sobre determinadas decisiones estratégicas y derechos específicos ante procesos como fusiones, reorganizaciones societarias o eventuales cambios en la composición de la compañía.

Con su incorporación, Santilli pasará a integrar el directorio de una empresa considerada estratégica para el Gobierno por el desarrollo de Vaca Muerta, el crecimiento de la producción de hidrocarburos y la expansión de las exportaciones energéticas.

La designación mantiene el esquema utilizado durante la actual gestión para que la Jefatura de Gabinete tenga representación directa dentro de YPF.

Santilli continuará percibiendo únicamente su remuneración como jefe de Gabinete y no cobrará ingresos adicionales por su participación en el directorio de la petrolera.