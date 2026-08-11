Argentina expresó su solidaridad con Colombia tras el sismo

El Gobierno argentino expresó su solidaridad con Colombia tras el fuerte terremoto que sacudió al país y ofreció asistencia para colaborar con las tareas de emergencia.

El canciller Pablo Quirno confirmó que la Argentina mantiene contacto con las autoridades colombianas para coordinar una eventual ayuda de acuerdo con las necesidades que surjan tras el sismo.

“Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas, a quienes hemos transmitido la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria”, señaló el funcionario.

Cancillería también mantiene comunicación con la representación consular argentina en Colombia para conocer la situación de los ciudadanos del país que se encuentran allí. Hasta el momento, no se registraron argentinos entre las víctimas.

El Gobierno transmitió además sus condolencias a las familias de las personas fallecidas y expresó su solidaridad con los afectados por el terremoto.

Mientras continúan las tareas de rescate y asistencia en las zonas golpeadas, el ofrecimiento argentino quedará sujeto a los requerimientos que plantee Colombia y a la coordinación entre ambos gobiernos.