Dos viajes de Milei a Estados Unidos antes de cerrar 2026

El presidente Javier Milei prepara dos nuevas visitas a Estados Unidos antes de finalizar 2026, con una agenda que combinará encuentros políticos, contactos con empresarios y participación en uno de los principales foros internacionales.

La primera escala está prevista para el 14 de octubre en Washington, donde Milei participará como invitado de honor de la Official Hispanic Heritage Gala, un encuentro que reunirá a dirigentes políticos, empresarios, inversores y referentes de Estados Unidos y América Latina.

La visita tendrá también un fuerte componente político, en línea con la estrategia del Gobierno de profundizar la relación con la administración de Donald Trump y fortalecer el posicionamiento internacional de Milei entre los espacios de derecha de la región.

Durante su exposición, el mandatario argentino abordará cuestiones vinculadas con liderazgo, economía y las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Por el momento, no se informó oficialmente una nueva reunión bilateral con Trump durante esa visita.

El segundo viaje será en diciembre, cuando Milei participe de la cumbre de líderes del G20 que Estados Unidos organizará en Miami. El encuentro se desarrollará entre el 10 y el 13 de diciembre y reunirá a los mandatarios de las principales economías del mundo.

La presencia en el G20 tendrá un perfil más multilateral y le permitirá al Gobierno argentino exponer su programa económico, mantener contactos con otros mandatarios y participar de las discusiones internacionales sobre comercio, inversiones y política global.

Los dos viajes refuerzan el lugar que Estados Unidos ocupa dentro de la política exterior de la administración Milei y la intención del Gobierno de aprovechar la sintonía política con Washington para profundizar la cooperación bilateral.