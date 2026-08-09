Operativos en Capital dejaron 40 demorados y más de 400 infracciones

La Policía de Salta desplegó durante el fin de semana distintos Operativos de Protección Ciudadana en los Distritos de Prevención 1 y 10 de Capital.

Los procedimientos incluyeron recorridos preventivos y controles en barrios como Hernando de Lerma, Villa Cristina, San Antonio, Arenales, Ceferino, Tres Cerritos, Miguel Ortiz, Vicente Solá, Villa Belgrano, Solidaridad, Santa Cecilia, San Francisco Solano y La Paz.

Más de 1.200 personas identificadas

Como resultado de los operativos, fueron identificadas 1.223 personas y se labraron 409 infracciones por transgresiones a la Ley Contravencional 7135/01.

Además, 40 personas fueron demoradas por delitos, con intervención de la autoridad judicial correspondiente.

Las actuaciones por las infracciones contravencionales quedaron a cargo de la Unidad Fiscal Contravencional