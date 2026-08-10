Comienza el juicio contra Pity Álvarez por homicidio

Cristian “Pity” Álvarez comenzará este lunes 10 de agosto el juicio oral por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 ratificó el inicio del proceso y rechazó un pedido de la defensa para suspender nuevamente el debate. El planteo cuestionaba que el juicio avanzara mientras todavía existen recursos pendientes de resolución.

El proceso contempla 11 audiencias durante agosto y septiembre, en las que se analizarán las pruebas incorporadas al expediente y se escucharán los testimonios vinculados con el crimen. También está prevista la declaración del músico durante la primera jornada.

El caso se remonta a julio de 2018, cuando Cristian Díaz fue asesinado en Villa Lugano. Desde entonces, la causa atravesó distintas demoras y suspensiones vinculadas, entre otros motivos, al estado de salud de Álvarez.

Ahora, ocho años después del hecho, la Justicia deberá determinar la responsabilidad penal del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados en uno de los casos judiciales más resonantes vinculados al rock argentino.