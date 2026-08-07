Abogados del interior se organizan para disputar lugares en el Consejo de la Magistratura

La abogada previsional Julia Toyos, columnista de Pelo y Barba por Aries, se sumó al espacio Equipo Federal, un armado que pretende competir en las próximas elecciones para representantes de la abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Nación. La iniciativa tuvo su lanzamiento en Córdoba y reúne a integrantes de 32 colegios de abogados del país.

El objetivo, explicó, es conseguir una mayor participación de profesionales del interior y de abogados que ejerzan diariamente la profesión. “Tiene que haber una representación de la abogacía federal en el Consejo de la Magistratura”, sostuvo, y planteó que quienes ocupen esos lugares deberían conocer directamente los problemas del funcionamiento judicial.

Las elecciones serán en octubre

Toyos explicó que podrán votar los abogados matriculados en la Justicia Federal de todo el país y que la abogacía cuenta con cuatro lugares dentro del organismo. Las elecciones están previstas para el 20 de octubre, aunque las listas todavía no fueron cerradas.

La abogada señaló que pretende llevar al debate propuestas vinculadas con licencias para profesionales, honorarios, cálculo de intereses, sistemas informáticos y agilización de causas previsionales. También cuestionó las diferencias existentes entre los abogados del interior y los de Capital Federal para matricularse y litigar en distintas jurisdicciones.