Disminuyeron los matrimonios en Salta: 80 ceremonias menos al mes

Las estadísticas elaboradas por el Registro Civil muestran una disminución sostenida en la cantidad de matrimonios registrados durante el primer semestre de los últimos años. Entre enero y junio de 2026 se celebraron 1.190 matrimonios en toda la provincia, de los cuales 625 correspondieron al interior y 565 a la ciudad de Salta.

"No hay una verdad absoluta que diga por qué la gente se casa menos. Hay factores sociales, culturales y económicos, y todas esas variables son válidas", explicó Miguel Camponovo, del Registro Civil de Salta, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

Para el organismo, el comportamiento de los próximos meses será clave para determinar si 2026 logra recuperar parte de la diferencia. Históricamente, en septiembre comienza una de las temporadas con mayor cantidad de ceremonias, impulsada por la llegada de la primavera y el verano.

"Ahora tenemos que ver si esos números crecen y logran igualar los del año pasado, si se mantiene la baja o si la diferencia termina siendo todavía mayor", señaló Camponovo.

En ese escenario, la caída acumulada adquiere mayor dimensión al compararla con la cantidad de ceremonias que habitualmente realiza el organismo. De acuerdo con los registros oficiales, en el primer semestre de 2026 hubo un 20,93% menos de matrimonios que durante el mismo período de 2022.

Otra realidad que muestran las estadísticas es la de los matrimonios igualitarios. Desde la sanción de la ley en 2010, Salta mantiene un promedio cercano a las 20 celebraciones anuales, con algunas variaciones puntuales. El registro más alto de los últimos años se produjo en 2024, cuando la cifra se acercó a las 40 uniones.

Las uniones convivenciales también registran una baja

La disminución no se limita a los matrimonios. Camponovo explicó que las uniones convivenciales, incorporadas formalmente a partir del nuevo Código Civil y Comercial, también registraron una caída. "Hay un buen número de uniones convivenciales que hacemos diariamente, pero de un año a otro también disminuyeron", señaló.

El funcionario explicó que a diferencia de lo que ocurría con los certificados de convivencia, esta nueva figura permite acreditar formalmente el vínculo y suele ser requerida para distintos trámites vinculados con viviendas, préstamos o coberturas de obras sociales, no obstante indicó que la cantidad también viene descendiendo.

"Es un área que tiene movimiento constante y muchas consultas. Incluso hay personas que se acercan para preguntar cuáles son las ventajas y las diferencias respecto del matrimonio", explicó.