Celíacos reclaman dos actualizaciones pendientes de la cobertura alimentaria

Un grupo de personas celíacas afiliadas al Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) reclama la actualización de la asistencia económica destinada a cubrir parte del mayor costo que implica una alimentación libre de gluten.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, Rosana Herrera, integrante del grupo, explicó que la cobertura surge de la legislación vigente y se calcula a partir de la diferencia entre una canasta alimentaria convencional y una equivalente con productos aptos para personas con celiaquía. Esa brecha, indicó, ronda el 27,5%.

"IPS, como cualquier obra social, tiene la obligación de actualizar el importe que debe pagar. Esas actualizaciones las fija el Ministerio de Salud de la Nación cada seis meses", explicó Herrera, quien señaló que actualmente el monto debería alcanzar aproximadamente los 58 mil pesos.

El reclamo, aseguró, no es nuevo. Si bien la obra social se encuentra adherida a la normativa desde hace varios años, los afiliados sostienen que deben insistir ante cada actualización para que los nuevos valores sean reconocidos. "Tenemos que estar todos los años presentando notas para que se cumpla la ley. En octubre viene otra actualización por lo que, aunque nos paguen ahora, volveríamos a quedar atrasados", advirtió.

El grupo que lleva adelante el reclamo reúne actualmente a unas 120 personas de Salta Capital, aunque Herrera aseguró que el número de afiliados celíacos es mayor.

Por otro lado, remarcó que el aporte representa una ayuda importante frente al costo de los alimentos sin gluten. Harinas, panificados y otros productos específicos tienen valores considerablemente superiores a sus equivalentes convencionales, lo que incrementa el presupuesto mensual que necesitan las familias.

"Nos ayuda muchísimo porque nuestra canasta es cara", sostuvo y agregó “si la celiaquía no se atiende como corresponde puede generar otras patologías mucho más complejas. Por eso conviene prevenir y garantizar la cobertura que establece la ley", concluyó.