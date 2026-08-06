Semana del Cine: En tiempos de lo digital, un salteño apuesta por filmar en Súper 16

La Semana del Cine de Salta cumple este año tres décadas y, para muchos realizadores, sigue siendo el espacio donde comenzó el vínculo con la pantalla grande. Ese es el caso de Franco Menacho, estudiante de cine y realizador audiovisual, quien este sábado pasará del otro lado de la sala al presentar una obra propia dentro de la programación oficial.

"Recuerdo venir antes de decidir estudiar cine y encontrarme con películas increíbles. La Semana del Cine también fue formadora para muchos realizadores, así que estar ahora del otro lado es muy lindo", contó en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

Menacho presentará "Es que más posibles para terminar una historia", un cortometraje realizado en Súper 16, un formato analógico poco habitual en tiempos dominados por la producción digital. La obra nació a partir de un concurso interno de su facultad, donde obtuvo el primer lugar, y luego fue seleccionada en la convocatoria "La Mirada Salteña", destinada a producciones locales.

"Volver a filmar en fílmico es algo bastante raro para estos tiempos. Me interesaba trabajar con otra textura y con otro tiempo", explicó. La historia, de carácter experimental, gira alrededor de una película en pleno proceso de realización y propone una reflexión sobre el propio lenguaje cinematográfico. "Es un corto que habla del cine dentro del cine", resumió.

"Fue la primera vez que trabajé con un guion, un equipo grande y una producción de estas características. De repente había unas 30 personas trabajando para que el cortometraje pudiera hacerse, y fue una experiencia muy intensa y muy interesante", recordó.

La proyección será este sábado a las 21 en la Usina Cultural, con entrada gratuita y por orden de llegada. Menacho compartirá la función con otros realizadores salteños y destacó el entusiasmo que despierta cada edición del festival.

"Es muy gratificante ver una sala llena de personas interesadas en este tipo de cine. La Semana del Cine permite descubrir películas y realizadores que muchas veces no llegan al circuito comercial, y eso hace que el público salteño siga acompañando cada año", concluyó.