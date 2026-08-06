Salta abre una nueva edición de la Semana del Cine

La ciudad de Salta pondrá en marcha este jueves la 30ª edición de la Semana del Cine, que se desarrollará durante nueve días con una programación especial por sus tres décadas de trayectoria.

La propuesta incluirá películas argentinas e internacionales, producciones de Mirada Salteña, videoclips, animaciones latinoamericanas, talleres, mesas paneles y un set de filmación en vivo.

También habrá funciones de cine mudo con acompañamiento de música sinfónica y actividades con realizadores, productores y referentes del sector audiovisual.

Las principales sedes serán la Usina Cultural y el Cine Ópera, aunque parte de la programación también llegará a municipios del interior.

Todas las actividades previstas en la Usina Cultural tendrán entrada libre y gratuita. Las funciones en el Cine Ópera contarán con entradas a precios accesibles.

La Semana del Cine se consolidó como uno de los principales espacios de promoción de la producción audiovisual salteña y regional.