Sáenz aclaró que Salta terminó viviendas sin fondos nacionales

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó la entrega de 138 viviendas a familias salteñas y destacó que la Provincia asumió con recursos propios la finalización de obras que habían quedado paralizadas tras el retiro del financiamiento nacional.

Durante el acto, el mandatario recordó que muchas de esas casas ya tenían un importante porcentaje de avance cuando Nación discontinuó los fondos destinados a la construcción habitacional.

“Dije: no podemos no hacerlas, no terminarlas. No podemos desde la Provincia dejar a esas 2.000 familias con el sueño sin cumplir, sin su techo”, expresó Sáenz.

El gobernador señaló que detrás de cada vivienda hay familias que atravesaron años de trámites, actualizaciones de documentación y espera para acceder a la casa propia. También destacó el trabajo conjunto con las empresas constructoras que permitieron retomar y completar las obras.

Sáenz aseguró que la Provincia ya entregó más de 4.600 viviendas y que continuará priorizando la finalización de los proyectos pendientes en distintos puntos de Salta.

“Hoy 138 familias van a tener la casa propia”, afirmó el mandatario, quien remarcó que el objetivo es seguir avanzando para que más salteños puedan acceder a un techo propio.