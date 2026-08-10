Thiago Almada está en Buenos Aires para sumarse a River

Tras el terremoto en Colombia, se postergó el partido de River ante Independiente Santa FeDeportes10/08/2026
El duelo por la ida de los octavos de final debía disputarse este miércoles a las 21.30 (hora de la Argentina) en Bogotá.
El futbolista llegó esta madrugada y por la tarde tendrá su primera práctica con sus nuevos compañeros.
El volante arribó al país está madrugada desde Madrid y rápidamente estará a disposición de Eduardo Coudet: por la tarde participará del entrenamiento del plantel bajo las órdenes de Eduardo Coudet.
El equipo trabaja pensando en la ida del duelo de octavos de final de la Copa Sudamericana que disputará este miércoles ante Independiente Santa Fe en Bogotá.
La contratación del ex Botafogo es la novena de un fuerte mercado de pases protagonizado por River: Almada se suma a los arribos de Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré, Ángel Correa, Tobías Andrada y Francisco Ortega.