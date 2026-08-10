Central Norte juega una final en Floresta: Sumar para respirar antes del clásico

Los resultados que se dieron durante el fin de semana le abrieron una oportunidad para tomar aire antes del esperado clásico salteño del próximo domingo ante Gimnasia y Tiro.

Central Norte vuelve a salir a escena con una misión clara: sumar en Floresta. El equipo salteño enfrentará esta tarde a All Boys, en el estadio Islas Malvinas, por la fecha 24 de la Primera Nacional, en un partido que tiene todos los condimentos de una verdadera final por la permanencia.

El escenario previo resulta alentador para el conjunto dirigido por Mario Sciacqua. Durante el fin de semana se dieron algunos resultados que favorecieron al Cuervo en su pelea directa por evitar el descenso. Chaco For Ever perdió 2-1 ante Godoy Cruz en Mendoza, mientras que también se registraron derrotas de otros equipos involucrados en la lucha, resultados que mantienen abierta la posibilidad de que Central Norte pueda salir fortalecido de esta jornada.

Por eso, el objetivo en Floresta no pasa necesariamente por conseguir los tres puntos. Un empate también puede tener un enorme valor, porque le permitiría al Cuervo mantenerse fuera de la zona comprometida y llegar con algo más de oxígeno a la próxima fecha.

Central Norte sabe que no será sencillo. All Boys aparece como un rival directo y jugará ante su gente, en un encuentro donde también necesita sumar. El partido tendrá, entonces, el condimento propio de esos duelos en los que cada pelota dividida pesa como una final.

El Cuervo deberá jugar con inteligencia, administrar los momentos del partido y, sobre todo, evitar que la necesidad de ganar termine convirtiéndose en una presión extra. Un punto en Floresta puede valer mucho más que eso, especialmente si permite conservar la posición y trasladar la responsabilidad a sus rivales directos.

El clásico ya aparece en el horizonte

Después de la visita a All Boys, Central Norte tendrá inmediatamente otro partido de enorme trascendencia: el clásico salteño frente a Gimnasia y Tiro, correspondiente a la fecha 25 de la Primera Nacional, que se disputará el próximo domingo en el estadio Padre Ernesto Martearena.

El duelo ante el Albo tendrá una importancia especial no solamente por la rivalidad histórica, sino también porque llegará en un momento determinante de la temporada para el Cuervo.

Por eso, esta tarde en Floresta hay un objetivo prioritario: sumar, sostenerse fuera de la zona roja y llegar al clásico con un poco más de aire.

La pelea por la permanencia entra en su etapa decisiva y Central Norte sabe que, a esta altura del campeonato, cada punto puede ser la diferencia entre respirar y quedar atrapado en la zona de descenso.