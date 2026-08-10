Tras reclamos del Senado, cambian los trámites del Plan Meta

El Gobierno de Salta reorganizó los trámites para acceder a los beneficios del Plan Meta, luego de que en el Senado provincial surgieran cuestionamientos por dificultades, demoras y falta de respuestas para avanzar con proyectos destinados a clubes e instituciones del interior.

El cambio quedó establecido mediante la Resolución N° 49 del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, publicada este lunes 10 de agosto en el Boletín Oficial de la Provincia de Salta. La norma establece circuitos diferentes según quién solicite el beneficio y el destino de los fondos.

La resolución plantea la necesidad de agilizar los expedientes y evitar duplicidad de tramitaciones cuando intervienen distintos organismos provinciales.

Qué cambia para clubes y municipios

Las instituciones deportivas deberán iniciar sus solicitudes ante la Secretaría de Deportes. Una vez consideradas admisibles, continuarán por el circuito administrativo establecido para acceder al programa.

Para los municipios que soliciten construcción o mejoramiento de infraestructura deportiva, el trámite deberá comenzar en Jefatura de Gabinete de Ministros, que analizará su admisibilidad antes de avanzar con una nueva obra.

En tanto, las solicitudes relacionadas con Mérito Deportivo y Competencias Deportivas deberán presentarse ante la Secretaría de Deportes y contar con el visto bueno del titular del Ministerio de Turismo y Deportes antes de continuar hacia la autorización del gasto.

Los reclamos que llegaron al Senado

La modificación se conoce después de que el Senado de Salta aprobara un pedido de informe al Ministerio de Turismo y Deportes sobre la aplicación y los alcances del Plan Meta.

Durante el debate, el senador por Rosario de la Frontera, Luciano Elvira, había advertido sobre inconvenientes al intentar avanzar con proyectos para clubes e instituciones del interior. El legislador cuestionó además la falta de respuestas de funcionarios del área y reclamó mecanismos que permitieran una implementación efectiva del programa.

Elvira sostuvo que incluso habían mantenido una reunión con autoridades de Turismo y realizado sugerencias para el control de los fondos, pero aseguró que las respuestas esperadas no llegaron.

La Resolución N° 49 no establece que la reorganización sea consecuencia del reclamo legislativo. Sin embargo, la nueva disposición interviene sobre uno de los puntos cuestionados: el recorrido administrativo que deben realizar clubes y municipios para acceder a los beneficios.