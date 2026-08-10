Julián Álvarez se sumó nuevamente a Atlético de Madrid

El futuro de Julián Álvarez se va esclareciendo lentamente, ya que luego de varios idas y vueltas, se reintegró nuevamente a la disciplina del Atlético de Madrid, pese a su intención de marcharse a Barcelona.

El delantero argentino, que estuvo licenciado por su participación en la Copa del Mundo, se sometió a las pruebas médicas de pretemporada junto a Marcos Llorente y Álex Baena, ambos mundialistas con España, en el Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria.

Según comunicó la entidad 'Colchonera', en estos primeros días tras la incorporación escalonada de los citados mundialistas, además de Grimaldo y Giuliano Simeone, habrá diferentes sesiones de trabajo, horarios y escenarios en cuanto a la planificación del cuerpo técnico liderado por Diego 'Cholo' Simeone.