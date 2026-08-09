Huracán rompió la racha de 25 años y derrotó a San Lorenzo en el Gasómetro

En la tarde de hoy, domingo 9 de agosto, Huracán volvió a festejar como visitante en el estadio Pedro Bidegain tras un cuarto de siglo de sequía. El atacante ecuatoriano Jordy Caicedo anotó el doblete con el que el conjunto de Parque Patricios firmó una victoria histórica en el clásico porteño.

En su cobertura, TyC Sports destacó que el encuentro dejó un saldo negativo para las aspiraciones del conjunto azulgrana, que además de la derrota sufrió la expulsión de su arquero Orlando Gill. Con este tropezón, el equipo local profundiza su mal momento futbolístico en el certamen.

Tras el cierre del compromiso, la tabla ubica a los dirigidos del Ciclón en la decimocuarta posición de la Zona A con solo tres puntos, mientras que Huracán trepó al sexto lugar de la Zona B al cosechar siete unidades.