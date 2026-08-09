El Gobierno busca cerrar antes de fin de año la renegociación de los principales aeropuertos
Argentina09/08/2026Ivana Chañi
La discusión alcanza a 35 terminales del país. Nación anticipó que cualquier extensión de la concesión deberá justificarse con inversiones concretas y verificables.
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