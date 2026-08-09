El Gobierno busca cerrar antes de fin de año la renegociación de los principales aeropuertos

El Gobierno mantiene abierta la renegociación con Aeropuertos Argentina, concesionaria de 35 terminales del país, y busca alcanzar un acuerdo antes de fin de año. La empresa pretende extender el contrato, actualmente vigente hasta 2038, mientras Nación sostiene que no habrá una prórroga automática.

En su cobertura, Infobae detalló que el Estado considera agotadas otras herramientas para recomponer el equilibrio económico del contrato, afectado desde la pandemia. También descartó elevar fuertemente las tasas aeroportuarias porque podría encarecer los vuelos y perjudicar la conectividad.

Las inversiones serán la condición central de cualquier acuerdo. Un paquete de obras por alrededor de USD 600 millones permanece a la espera de la definición contractual, mientras varios aeropuertos se acercan a su límite de capacidad por el crecimiento del tráfico aéreo.