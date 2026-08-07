Colecta de sangre y festejos: el Hospital Materno Infantil lanza el Mes de la Niñez

El nosocomio invita a la comunidad a sumarse a las actividades por el Mes de la Niñez, que tendrán como eje central una campaña solidaria para sumar donantes.
 
Salud07/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Hospital Público Materno Infantil de Salta recibirá este viernes a la unidad móvil del Centro de Hemoterapia sobre la avenida Sarmiento, entre las 8:30 y las 13:00.

La colecta solidaria de sangre busca abastecer las reservas del establecimiento sanitario para asistir a los pequeños pacientes en tratamiento, exigiendo como únicos requisitos ser mayor de 16 años, pesar más de 50 kilos y concurrir con DNI, sin necesidad de ayuno.

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En simultáneo con la campaña de donación, la institución dará apertura formal al Mes de la Niñez a partir de las 9:30 con su tradicional abrazo simbólico. Según informaron desde el centro sanitario, la jornada contará con la presencia de la Banda Santa Cecilia de la Policía de Salta, shows musicales y la colaboración de distintas organizaciones comunitarias para acompañar a las familias internadas.

La propuesta institucional, articulada por el área de Apoyo Comunitario y la Fundación HPMI, integrará también estaciones de pintacaritas, sorteos y actividades recreativas. La participación del Colegio Arturo Illia y fundaciones locales apuntará a fortalecer la contención afectiva de los niños durante su estadía hospitalaria.

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