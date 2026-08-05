Asumió una nueva gerente general en el hospital de La Viña

La gerencia general del hospital Nuestra Señora del Valle, cabecera del área operativa XXXVI, de La Viña, está a cargo de la médica Ana Cristina Araoz Torres, quien reemplaza a Carlos Crespo.

La profesional fue puesta en funciones en un acto encabezado por el secretario de Servicios de Salud, Martín Monerris y por la intendente local, Elizabeth Sánchez, quienes le entregaron copia del instrumento administrativo de designación, firmado por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione.

El funcionario transmitió el saludo del titular de la cartera sanitaria y ofreció todo el apoyo del Nivel Central ministerial a la nueva gestión sanitaria, instando al personal a trabajar en equipo y con máxima dedicación, en pos de brindar calidad de atención a la comunidad.

Por su parte, Araoz dijo que “asumo esta responsabilidad con un profundo agradecimiento al ministro Mangione, y a las autoridades que confiaron en mí para llevar adelante esta nueva etapa”.

Agregó que “nuestra gestión estará enfocada en fortalecer el primer nivel de atención, optimizar los circuitos de acceso a la salud y consolidar el trabajo del equipo para brindar una mejor respuesta a la comunidad. Queremos un hospital de puertas abiertas, cercano a la gente, donde cada vecino pueda ser escuchado y acompañado".

La nueva gerente general es médica, graduada en la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeñó como profesional en el hospital de Campo Quijano. Además, fue jefa del centro de salud de La Silleta y jefa del programa provincial de Atención Primaria de la Salud.

La institución sanitaria a su cargo tiene bajo responsabilidad a tres mil habitantes, incluyendo a los habitantes asistidos en el puesto sanitario de Talapampa y de las comunidades de Alemania y El Carmen.

Es un establecimiento de segundo nivel de complejidad. Cuenta con los servicios de clínica médica, odontología, laboratorio, nutrición, psicología, rayos x, farmacia, ecografía, enfermería y atención primaria de la salud.

Participaron en la asunción de la nueva gerente, el director de Zona Sanitaria Centro-Oeste, Fernando Rangil Silva; las gerentes generales de los hospitales de Chicoana, Débora López; La Merced, Micaela Gutiérrez; Guachipas, Liliana Tapia; y Coronel Moldes, Adriana Colque, además del equipo de salud local.