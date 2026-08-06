Argentina, rezagada en lactancia materna: piden más licencias y apoyo para las madres

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Argentina se encuentra rezagada frente a las tendencias internacionales en materia de lactancia materna y todavía debe mejorar las condiciones laborales y sociales que permitan a las madres sostenerla después del nacimiento.

La doctora Lilian Ferrer, bióloga y directora de la carrera de Ciencias Biológicas de la Universidad de Belgrano, explicó en N&N por Aries que la lactancia no debe considerarse una responsabilidad exclusiva de la mujer, sino una función social que requiere acompañamiento.

“Estamos un poco atrasados en cuanto a las tendencias internacionales”, señaló la especialista. Además, sostuvo que la formación profesional todavía presenta falencias y que muchas veces falta una mirada que contemple a la familia y al entorno de la madre.

El regreso al trabajo, un punto crítico

Uno de los principales obstáculos aparece cuando la madre debe reincorporarse a su actividad laboral. Ferrer advirtió que, incluso entre quienes cuentan con empleo formal, la vuelta puede producirse cuando el bebé tiene apenas dos meses.

Ese momento representa un punto de inflexión porque numerosos lugares de trabajo no ofrecen espacios donde extraer y conservar la leche ni información para organizar un banco de leche materna.

“Falta flexibilizar algunas leyes de licencia”, afirmó Ferrer. Según explicó, las instituciones deberían brindar condiciones para que las madres puedan continuar con la lactancia en lugar de interrumpirla o reemplazarla por leche de fórmula.

La lactancia no depende solo de la madre

La especialista remarcó que sostener la lactancia requiere un entorno empático y un acompañamiento que contemple también la salud mental.

La depresión posparto y otras dificultades emocionales pueden volver más complejo el proceso. Sin embargo, Ferrer aclaró que el tratamiento de la madre no implica necesariamente suspender la lactancia.

“Hay evidencias de que la mujer debe tratarse, debe acompañarse y no se debe interrumpir la lactancia”, explicó. Para eso, consideró indispensable el seguimiento de equipos profesionales y el apoyo de la familia.

Información y acompañamiento, sin imponer

La bióloga aclaró que promover la lactancia no debe transformarse en una presión o un mandato para las mujeres que no pueden o deciden no amamantar.

“La mujer pone el cuerpo y la cabeza”, expresó. Por eso, pidió respetar cada decisión, pero garantizar primero que las madres cuenten con información científica y acompañamiento de pediatras, nutricionistas y otros profesionales.

La especialista participará de las V Jornadas Transdisciplinarias de Lactancia Materna, una actividad gratuita que busca actualizar conocimientos, discutir políticas de apoyo y ampliar el acceso a información basada en evidencia.