Ante el fuerte crecimiento de la demanda, Salud refuerza los hospitales del sur provincial

La Provincia enviará nuevos especialistas, unidades móviles y equipamiento a distintos centros sanitarios. También busca mejorar el cobro a obras sociales por prestaciones realizadas en hospitales públicos.
Salud08/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Los hospitales del sur provincial recibirán nuevos profesionales médicos en áreas como Pediatría, Neurología Infantil, Psiquiatría, Psicología y Nutrición. Los refuerzos alcanzarán a Joaquín V. González, El Quebrachal, Rosario de la Frontera, Metán y El Galpón.

19693-llegadaSalta suma una cuarta frecuencia semanal a Panamá desde febrero

La medida se da en un contexto de fuerte crecimiento de la demanda. El ministro de Salud, Federico Mangione, indicó que la atención general aumentó un 67% y remarcó la necesidad de completar la historia clínica digital para poder facturar y cobrar a obras sociales y coberturas privadas.

También se anunció la entrega de unidades móviles para mejorar traslados y distribución de insumos, mientras avanza la licitación para incorporar nueve tomógrafos mediante un esquema de participación público-privada.

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