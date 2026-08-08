Ante el fuerte crecimiento de la demanda, Salud refuerza los hospitales del sur provincial

Los hospitales del sur provincial recibirán nuevos profesionales médicos en áreas como Pediatría, Neurología Infantil, Psiquiatría, Psicología y Nutrición. Los refuerzos alcanzarán a Joaquín V. González, El Quebrachal, Rosario de la Frontera, Metán y El Galpón.

La medida se da en un contexto de fuerte crecimiento de la demanda. El ministro de Salud, Federico Mangione, indicó que la atención general aumentó un 67% y remarcó la necesidad de completar la historia clínica digital para poder facturar y cobrar a obras sociales y coberturas privadas.

También se anunció la entrega de unidades móviles para mejorar traslados y distribución de insumos, mientras avanza la licitación para incorporar nueve tomógrafos mediante un esquema de participación público-privada.