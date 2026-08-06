"No hay una edad límite para dejar de amamantar", sostuvo una bióloga

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda mantener la lactancia materna al menos hasta los tres años y aclara que no existe una edad límite para dejar de amamantar. La sugerencia se basa en la evidencia científica sobre los beneficios que aporta durante los primeros años de vida.

En diálogo con N&N por Aries, la bióloga Lilian Ferrer explicó que las recomendaciones evolucionaron a medida que avanzaron las investigaciones y que hoy se sabe que la leche materna continúa aportando nutrientes, defensas y beneficios para el desarrollo infantil mucho más allá del primer año.

Beneficios que perduran

“La lactancia no tiene una edad límite”, afirmó Ferrer, quien remarcó que el destete debe responder a la decisión de la madre y del niño, y no a un plazo establecido.

La especialista indicó que la leche materna favorece el desarrollo del sistema inmunológico y del cerebro, además de reducir el riesgo de distintas enfermedades durante la infancia.

También señaló que existen estudios que vinculan la lactancia prolongada con beneficios que se observan incluso en la adolescencia y la vida adulta, tanto en la salud física como en la salud mental.

Derribar prejuicios

Ferrer sostuvo que todavía persisten prejuicios hacia las madres que continúan amamantando a niños mayores de dos años, pese a que la evidencia científica respalda esa práctica.

“Muchas veces se genera presión social para dejar de amamantar cuando el niño todavía obtiene beneficios importantes”, explicó.

La bióloga insistió en que cada familia debe decidir cuándo finalizar la lactancia, pero consideró fundamental que esa decisión esté basada en información científica y no en mitos o mandatos culturales