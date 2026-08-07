La mesa de diálogo con la oposición se instaló en Venezuela

Las partes se reunieron este jueves ‘cara a cara’ en el Centro de Convenciones Simón Bolívar de La Carlota en Caracas.

Consultada sobre la impaciencia de los venezolanos después de 17 diálogos anteriores fracasados, Figuera dijo que “no pedimos paciencia sino calma, nosotros tenemos pocos meses trabajando después del 3 de enero cuando sacaron a Nicolás Maduro, solo pedimos la oportunidad de generar un nuevo mecanismo para designar un nuevo CNE que nos permita un poco de credibilidad para las elecciones”.

El primer ‘cara a cara’ de los seis delegados oficialistas con los seis opositoras, ambos encabezados por el coordinador del régimen chavista Jorge Rodríguez y la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, tuvo lugar este jueves en el nuevo Centro de Convenciones Simón Bolívar de La Carlota en Caracas, donde no hubo acceso de la prensa.

Jorge Rodriguez, en su calidad de representante del gobierno provisional que dirige su hermana Delcy Rodríguez, fue el que decidió que la reunión se celebrara en el Centro de La Carlota, "casi un búnker" que sirve para limitar "tanto a medios de comunicación como algunos factores que puedan intentar actuar contra la mesa", según trascendió a la prensa local.

Los delegados participantes no pudieron llevar ni una laptop, ni una tablet para anotar los puntos de la agenda con los móviles apagados. Todo los apuntes se hicieron en libretas a la antigua. Solo se permitió el acceso a la prensa del régimen y no hubo declaraciones públicas. Todo bajo un control absoluto de la información.

Así los dos comunicados que emitieron las delegaciones resultaron dos copias iguales con la única diferencia de las firmas respectivas.

En la primera ronda de conversaciones, que la AN 2015 llama ciclos, dice que se acordó la instalación de la plenaria, acordando la metodología, los ciclos de trabajo y ratificando la agenda de temas que abordará este proceso.