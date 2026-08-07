La mesa de diálogo con la oposición se instaló en Venezuela
El Mundo07/08/2026
Se acordó, de aquí a diciembre, el restablecimiento de los derechos políticos y civiles, un Tribunal de Justicia y un nuevo Consejo Electoral.
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Ivana ChañiEl Mundo08/08/2026
La Guardia Revolucionaria condicionó la reapertura del paso marítimo a un acuerdo con Washington. Teherán negocia con Omán una ruta temporal para los buques comerciales.
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Ivana ChañiEl Mundo08/08/2026
Los principales partidos opositores cuestionaron la decisión de mantener los controles a viajeros procedentes de España. Madrid respondió con una medida similar.
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Ivana ChañiEl Mundo08/08/2026
El gabinete de Benjamín Netanyahu se opuso a una pausa de dos semanas y sostuvo que todavía existe margen para continuar con la ofensiva militar.
Impulsan nuevos estudios sobre vacunas y autismo, a pesar de la evidencia que niega un vínculo entre ambos. El fin es tener "el mejor calendario de vacunación infantil".
Las altas temperaturas golpearon principalmente a los adultos mayores. Las autoridades sanitarias estiman las víctimas a partir del exceso de mortalidad registrado durante las olas de calor.
UNICEF advirtió que los menores representan una de cada tres víctimas fatales del brote. La emergencia sanitaria ya acumula miles de casos y golpea especialmente a la provincia de Ituri.
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A continuación compartimos el editorial del periodista Mario Ernesto Peña en su programa Cara a Cara.
La senadora Losada tuvo que volver a ponerse en fila de espera: el proyecto hizo agua por tercera vez y hasta sus pares calificaron la iniciativa de anticonstitucional.
El dato incluye desde recién nacidos y hasta los 19 años. En lo que va de 2026 se notificaron más de 19 mil casos de síndrome gripal.
Se trata del tramo comprendido desde el barrio Parques Nacionales hasta 14 de Mayo, debido a que la avenida Del Carnaval se encuentra cortada en el nuevo nodo vial.
La economista Carla Arévalo advirtió que, aunque la educación sigue siendo clave, sin una matriz productiva las oportunidades son limitadas.