La mesa de diálogo con la oposición se instaló en Venezuela

Se acordó, de aquí a diciembre, el restablecimiento de los derechos políticos y civiles, un Tribunal de Justicia y un nuevo Consejo Electoral.
El Mundo07/08/2026

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Venezuela prepara un calendario electoral para celebrar elecciones el próximo año si la oposición negocia bien ante sus pares en la mesa de diálogo que instaló este jueves en Caracas, bajo la tutela de la Administración de Donald Trump.

Dinorah Figuera, la presidenta de la Asamblea Nacional 2015 y quien lidera el grupo de seis delegados opositores, dijo que se acordó un calendario para abordar los derechos políticos y civiles, la reinstitucionalización de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), que convocará el calendario para las elecciones presidenciales, legislativas, regionales y locales.

"En la mesa acordamos el calendario para el trabajo electoral y la reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral. Es una entrega que tenemos que hacer para diciembre de 2026; sobre los derechos políticos y civiles, en el mes de octubre; sobre la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia, aproximadamente en noviembre. Así van a ir desarrollándose los acontecimientos", dijo.

Por primera vez desde que Nicolás Maduro fue capturado y extraído por la fuerza militar el 3 de enero pasado para ser juzgado en Nueva York, el gobierno provisional de Delcy Rodríguez aceptó sentarse en una mesa de diálogo con una delegación opositora para reinstitucionalizar y democratizar a Venezuela.

Las partes se reunieron este jueves ‘cara a cara’ en el Centro de Convenciones Simón Bolívar de La Carlota en Caracas.

Consultada sobre la impaciencia de los venezolanos después de 17 diálogos anteriores fracasados, Figuera dijo que “no pedimos paciencia sino calma, nosotros tenemos pocos meses trabajando después del 3 de enero cuando sacaron a Nicolás Maduro, solo pedimos la oportunidad de generar un nuevo mecanismo para designar un nuevo CNE que nos permita un poco de credibilidad para las elecciones”.

El primer ‘cara a cara’ de los seis delegados oficialistas con los seis opositoras, ambos encabezados por el coordinador del régimen chavista Jorge Rodríguez y la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, tuvo lugar este jueves en el nuevo Centro de Convenciones Simón Bolívar de La Carlota en Caracas, donde no hubo acceso de la prensa.

Control absoluto de la información

Jorge Rodriguez, en su calidad de representante del gobierno provisional que dirige su hermana Delcy Rodríguez, fue el que decidió que la reunión se celebrara en el Centro de La Carlota, "casi un búnker" que sirve para limitar "tanto a medios de comunicación como algunos factores que puedan intentar actuar contra la mesa", según trascendió a la prensa local.

Los delegados participantes no pudieron llevar ni una laptop, ni una tablet para anotar los puntos de la agenda con los móviles apagados. Todo los apuntes se hicieron en libretas a la antigua. Solo se permitió el acceso a la prensa del régimen y no hubo declaraciones públicas. Todo bajo un control absoluto de la información.

Así los dos comunicados que emitieron las delegaciones resultaron dos copias iguales con la única diferencia de las firmas respectivas.

En la primera ronda de conversaciones, que la AN 2015 llama ciclos, dice que se acordó la instalación de la plenaria, acordando la metodología, los ciclos de trabajo y ratificando la agenda de temas que abordará este proceso.

“En el primer ciclo de trabajo estaremos en sesión permanente hasta el día miércoles 12 de agosto y se definirá la continuidad de la plenaria, tomando en consideración la prioridad que tiene este proceso para el bienestar de los venezolanos”, añade.

El comunicado señala que las partes suscriben los principios de “respeto a la soberanía nacional, negociación de buena fe y búsqueda de beneficios para Venezuela, solución política, pacífica, democrática y constitucional, reconocimiento y respeto recíproco entre las partes, igualdad política y trato paritario en la mesa, cumplimiento verificable de los compromisos, protección de los derechos humanos y de los derechos políticos de todas las fuerzas.”

Las partes también acordaron informar oportunamente a todo el país los avances alcanzados en estas conversaciones.

La censura chavista continúa

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que la periodista Deisy Martínez, del portal Efecto Cocuyo, fue interceptada por seis hombres armados al retirarse de La Carlota, tras cubrir el inicio del diálogo.

Según el sindicato, los hombres revisaron su teléfono, eliminaron las fotografías tomadas durante la cobertura y fotografiaron su credencial de prensa. Además, discutieron por radio la posibilidad de trasladarla a la Dgcim (policía militar), aunque finalmente la dejaron en libertad.

El SNTP también denunció que, pese a que los medios fueron convocados al evento, luego se les impidió el acceso. La organización exigió investigar lo ocurrido y garantizar el libre ejercicio del periodismo durante la cobertura de actos de interés público.

Clarín

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