"¿Piedra, papel o tijera?": condenaron a un expolicía narco que sorteaba el transporte de droga

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a siete años de prisión a Edgar Nicolás Aquino, un expolicía de Chaco de 35 años, por considerarlo coautor del delito de transporte de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas. La sentencia fue dictada el 29 de julio por las juezas Alejandra Cataldi y Gabriela Catalano y el juez Diego Matteucci, tras un juicio impulsado por la Unidad Fiscal Salta.

La causa se originó a partir de un operativo realizado el 14 de marzo de 2025 sobre la ruta provincial 35, a la altura de Joaquín V. González. Allí, efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron un Toyota Corolla en el que viajaban dos hombres y descubrieron 29 paquetes de cocaína ocultos en el tanque de combustible. La droga pesaba 19,998 kilogramos, tenía una pureza del 72% y, según la fiscalía, podía producir más de 145.000 dosis.

Durante la investigación, el análisis de los teléfonos celulares secuestrados permitió reconstruir el funcionamiento de la organización. Entre las conversaciones incorporadas al expediente, una de las más llamativas reveló que los integrantes resolvían mediante el juego de "piedra, papel o tijera" quién sería el encargado de transportar la droga. Además, los mensajes mostraron que Aquino coordinaba los viajes, daba instrucciones a los transportistas y actuó como "coche puntero" durante el traslado.

La fiscalía también presentó registros de geolocalización, llamadas telefónicas, pagos entre los involucrados y pruebas que ubicaban a los tres acusados alojados en un mismo hotel de Orán antes del operativo. El tribunal consideró acreditada la participación de Aquino en la planificación y ejecución de la maniobra, rechazó los planteos de la defensa y confirmó su responsabilidad en la organización criminal. Sus cómplices, Osmar Gabriel Rojas y Walter Ariel Caballero, ya habían sido condenados en septiembre de 2025 a cinco años de prisión por el mismo hecho.