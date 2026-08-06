Sáenz formalizó la designación de dos nuevas juezas en el Distrito Judicial Centro

El gobernador Gustavo Sáenz formalizó la designación de Sofía Inés Escudero y Silvia Adriana del Valle García Tabera como juezas del Distrito Judicial Centro.

Los nombramientos fueron oficializados mediante los decretos 454 y 455, publicados este jueves en el Boletín Oficial de Salta.

Escudero asumirá como jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Séptima Nominación. El Senado provincial había prestado acuerdo a su pliego durante la sesión especial del 30 de julio.

García Tabera fue designada como jueza de Garantías de Quinta Nominación. Su nombramiento también comenzará a regir a partir de la toma de posesión del cargo.

La formalización completa el procedimiento previsto por la Constitución provincial, que exige la propuesta del Ejecutivo, el acuerdo legislativo y el posterior decreto de designación.