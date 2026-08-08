Basura, podas e incendios: piden mayor responsabilidad de los vecinos

El foco está puesto en conductas cotidianas que agravan problemas urbanos y generan riesgos evitables en distintos barrios.
Salta08/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El concejal Gustavo Farquharson planteó que muchos de los problemas urbanos de Salta no pueden resolverse únicamente con intervención estatal y reclamó mayor responsabilidad de los vecinos en el cuidado de la ciudad.

La reflexión surgió en Vale Todo por Aries, cuando la conversación sobre bienestar animal se amplió hacia otras conductas cotidianas vinculadas con incendios, residuos y arbolado.

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Incendios y conductas de riesgo

Farquharson coincidió en que prender fuego hojas o residuos, especialmente durante jornadas con riesgo meteorológico, puede generar situaciones graves y sostuvo que los vecinos deben involucrarse y denunciar estas conductas.

“El Estado tiene su responsabilidad, pero el vecino también tiene la suya”, resumió.

El cuidado de los árboles

El concejal también cuestionó las podas innecesarias y la tendencia a retirar árboles ante cualquier inconveniente.

Explicó que el arbolado necesita mantenimiento y señaló que existen podadores matriculados y canales municipales para solicitar asesoramiento. Además, remarcó que muchas veces existen alternativas antes de retirar un ejemplar.

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Residuos y espacios públicos

Farquharson también apuntó contra quienes arrojan basura en plazas, esquinas o espacios públicos pese a contar con recolección domiciliaria.

Sostuvo que mantener una ciudad limpia requiere recursos municipales, pero también colaboración ciudadana. “No tiene que ser que uno tire algo y que después sea problema de otro”, planteó.

Para el concejal, el cuidado de animales, árboles y espacios públicos forma parte de una misma discusión: la responsabilidad cotidiana de quienes viven en la ciudad.

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