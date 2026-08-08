Rescataron un quirquincho y lo devolvieron a su hábitat natural

Efectivos de la Base Operativa Policial Cielos del Sur intervinieron luego de recibir el aviso sobre la presencia de un quirquincho encontrado por un vecino.

Con la participación de personal de Policía Rural y Ambiental, se constató que el ejemplar se encontraba en buen estado de salud y se coordinó su restitución al ambiente natural.

El animal fue trasladado hasta una zona segura y adecuada, donde finalmente fue liberado.