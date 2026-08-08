Rescataron un quirquincho y lo devolvieron a su hábitat natural

Basura, podas e incendios: piden mayor responsabilidad de los vecinos
Ivana ChañiSalta08/08/2026
El foco está puesto en conductas cotidianas que agravan problemas urbanos y generan riesgos evitables en distintos barrios.
Efectivos de la Base Operativa Policial Cielos del Sur intervinieron luego de recibir el aviso sobre la presencia de un quirquincho encontrado por un vecino.
Con la participación de personal de Policía Rural y Ambiental, se constató que el ejemplar se encontraba en buen estado de salud y se coordinó su restitución al ambiente natural.
El animal fue trasladado hasta una zona segura y adecuada, donde finalmente fue liberado.