Rescataron un quirquincho y lo devolvieron a su hábitat natural

El animal fue encontrado por un vecino y asistido por efectivos policiales. Tras comprobar que estaba en buen estado, fue trasladado y liberado en una zona segura.
Salta08/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

QUIRQUINCHO

Efectivos de la Base Operativa Policial Cielos del Sur intervinieron luego de recibir el aviso sobre la presencia de un quirquincho encontrado por un vecino.

Con la participación de personal de Policía Rural y Ambiental, se constató que el ejemplar se encontraba en buen estado de salud y se coordinó su restitución al ambiente natural.

El animal fue trasladado hasta una zona segura y adecuada, donde finalmente fue liberado.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail