Sáenz destacó la importancia de generar oportunidades para que los jóvenes se queden en Salta
Salta08/08/2026Ivana Chañi
Durante la Expo Cafayate, el gobernador destacó la necesidad de acercar carreras, tecnicaturas y oficios al interior para que los jóvenes puedan formarse sin tener que abandonar sus lugares de origen.
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