Sáenz destacó la importancia de generar oportunidades para que los jóvenes se queden en Salta

La Expo Cafayate 2026 reunió a más de 65 instituciones educativas y de formación, con propuestas destinadas principalmente a estudiantes que cursan los últimos años de la secundaria y buscan definir cómo continuar sus estudios o capacitarse para ingresar al mercado laboral.

La muestra incluyó universidades públicas y privadas, institutos de educación superior, escuelas técnicas, centros de capacitación profesional, talleres de oficios y espacios de formación de Gendarmería, Ejército, Armada y Policía. También participaron estudiantes de localidades de los Valles Calchaquíes y de provincias vecinas como Tucumán y Catamarca.

Durante la recorrida, el gobernador Gustavo Sáenz destacó la importancia de acercar estas alternativas al interior y sostuvo que el objetivo es que los jóvenes puedan acceder a tecnicaturas y oficios sin verse obligados a abandonar su lugar de origen.