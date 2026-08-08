Sáenz destacó la importancia de generar oportunidades para que los jóvenes se queden en Salta

Durante la Expo Cafayate, el gobernador destacó la necesidad de acercar carreras, tecnicaturas y oficios al interior para que los jóvenes puedan formarse sin tener que abandonar sus lugares de origen.
 
Salta08/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Expo Cafayate 2026 reunió a más de 65 instituciones educativas y de formación, con propuestas destinadas principalmente a estudiantes que cursan los últimos años de la secundaria y buscan definir cómo continuar sus estudios o capacitarse para ingresar al mercado laboral.

La muestra incluyó universidades públicas y privadas, institutos de educación superior, escuelas técnicas, centros de capacitación profesional, talleres de oficios y espacios de formación de Gendarmería, Ejército, Armada y Policía. También participaron estudiantes de localidades de los Valles Calchaquíes y de provincias vecinas como Tucumán y Catamarca.

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Durante la recorrida, el gobernador Gustavo Sáenz destacó la importancia de acercar estas alternativas al interior y sostuvo que el objetivo es que los jóvenes puedan acceder a tecnicaturas y oficios sin verse obligados a abandonar su lugar de origen.

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