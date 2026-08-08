Tenencia responsable: qué obligaciones asume quien adopta una mascota

La discusión por el maltrato animal también abrió otro problema: la falta de responsabilidad de algunas personas después de adoptar o comprar una mascota.

Gustavo Farquharson advirtió en Vale Todo por Aries que el abandono no siempre implica dejar un animal en la calle. También ocurre cuando permanece sin alimentación adecuada, atención veterinaria o cuidados básicos dentro de una vivienda.

Salta endurece las sanciones por abandono y maltrato animal

Tener una mascota implica obligaciones

El concejal recordó que perros y gatos requieren controles sanitarios, desparasitación, vacunación, alimentación, afecto y actividad física.

“Es un ser vivo que necesita cuidado y atención”, remarcó al explicar que muchas veces se subestima la responsabilidad que implica incorporar un animal a una familia.

Farquharson sostuvo que la participación de los vecinos también es clave para detectar situaciones de maltrato. Indicó que las denuncias pueden activar intervenciones y, en casos graves, permitir el retiro de animales que se encuentran en malas condiciones.

Seguimiento después de las adopciones

El concejal explicó que el proceso de adopción municipal incluye controles posteriores para verificar que el animal se encuentre en condiciones adecuadas.

Si se detecta que la familia no cumple con los cuidados necesarios, la adopción puede ser cancelada y el animal entregado a otro hogar.

Farquharson pidió mayor empatía y compromiso antes de decidir adoptar o comprar una mascota. “Mucha gente se larga a adoptar un animal y después no lo cuida”, resumió.