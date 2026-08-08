Pronóstico en Salta: sábado ventoso y fuerte descenso de temperatura el domingo

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este sábado 8 de agosto en la ciudad de Salta una mínima de 2°C y una máxima de 25°C. La jornada tendrá neblinas durante la mañana, cielo algo nublado por la tarde y ligeramente nublado hacia la noche.

El viento será uno de los protagonistas del día. Se esperan velocidades de entre 23 y 31 km/h, mientras que durante la mañana las ráfagas podrían ubicarse entre 51 y 59 km/h. Para la tarde se prevén ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Fuerte descenso de temperatura para el domingo

El domingo 9 cambiarán las condiciones y se sentirá un marcado descenso térmico. De acuerdo con el pronóstico oficial, la mínima será de 3°C y la máxima llegará solamente a 17°C, ocho grados menos que este sábado.

El comienzo de la semana mantendrá las temperaturas bajas: para el lunes se anticipa una mínima de 5°C y una máxima de 11°C, según el pronóstico oficial disponible este sábado por la mañana.