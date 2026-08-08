Rutas de Salta: viento y polvo reducen la visibilidad y obligan a circular con precaución

Las rutas nacionales y provinciales de Salta se encuentran transitables con precaución este sábado 8 de agosto, principalmente por el viento y el polvo en suspensión, que pueden reducir la visibilidad en distintos sectores.

El informe también advierte sobre baches, animales sueltos, banquinas irregulares y maquinaria trabajando en varios corredores. En la Ruta Nacional 34, por ejemplo, se pide especial atención entre Pichanal y Embarcación y en el tramo Tartagal-Salvador Mazza.

Alerta en la RN 51 por un socavón

Uno de los puntos más delicados se encuentra en la Ruta Nacional 51, antes de llegar a San Antonio de los Cobres, donde se reporta un socavón de gran profundidad. También hay sectores con calzada irregular, baches y maquinaria pesada trabajando.

En la Ruta Nacional 40 se recomienda circular con mucha precaución por tareas de mantenimiento, calamina, pozos y trabajos sobre la calzada en distintos tramos entre Cachi, La Poma y San Antonio de los Cobres.

Iruya, con vientos de 78 km/h

En el departamento Iruya se registran vientos de 78 km/h. La Ruta Provincial 133 está transitable con mucha precaución por calamina, sectores sin pavimentar y trayecto de cornisa.

También se pide extremar los cuidados en la Ruta Provincial 33, en Chicoana, especialmente entre los kilómetros 44 y 57 por calamina, además de presencia de neblina y animales en la Quebrada de Escoipe.

Otros sectores con dificultades

En Anta, la Ruta Nacional 16 presenta baches y tránsito de camiones, mientras que la RN 34 tiene sectores en mal estado, con malezas y banquinas irregulares.

En Cafayate, la Ruta Nacional 68 está transitable con mucha precaución, con sectores irregulares entre La Merced y La Viña y trabajos en la zona de la Garganta del Diablo.

El reporte aclara que el estado de las rutas puede cambiar de acuerdo con las condiciones meteorológicas, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones antes de viajar.