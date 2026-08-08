Pasos fronterizos: fuertes vientos en Sico y Jama y demoras hacia Bolivia

Los fuertes vientos y las bajas temperaturas condicionan este sábado 8 de agosto los principales pasos fronterizos hacia Chile, aunque tanto Sico como Jama permanecen habilitados. También se registran demoras en cruces hacia Bolivia por controles de Gendarmería Nacional.

El Paso Sico, que conecta San Antonio de los Cobres con San Pedro de Atacama, está habilitado de 9 a 19 horas. La temperatura mínima prevista es de -7°C y la máxima de 8°C, con frío extremo y vientos de 75 km/h.

Jama, habilitado con precaución por el viento

El Paso de Jama, entre Argentina y Chile, funciona de 9 a 19.15 horas. El reporte recomienda extremar las precauciones debido a vientos de moderados a fuertes.

En esa zona se anticipa una mínima de -5°C y una máxima de 11°C, con cielo soleado, frío extremo y vientos de 61 km/h.

Por su parte, Socompa permanece cerrado para el tránsito, ya que funciona únicamente como paso ferroviario. Allí también se registran condiciones de frío extremo y vientos de 60 km/h.

Demoras en los cruces con Bolivia

El Paso Aguas Blancas-Bermejo está habilitado durante las 24 horas a través del puente internacional. El informe advierte sobre demoras por controles de Gendarmería Nacional y señala vientos de 43 km/h.

En Puerto Chalanas, entre Aguas Blancas y Bermejo, el servicio funciona de 7 a 19 horas. También se reportan demoras por controles de Gendarmería y una mayor presencia de organismos de seguridad.

El Paso Salvador Mazza-Yacuiba, en tanto, permanece habilitado las 24 horas. El reporte anticipa una máxima de 33°C y vientos de 49 km/h.

Los otros pasos habilitados

El cruce El Condado-Los Toldos-La Mamora funciona las 24 horas, mientras que Misión La Paz-Pozo Hondo, en la frontera con Paraguay, está habilitado de 7 a 20 horas.

El reporte agrega que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad.