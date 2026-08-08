Fuertes vientos en Salta: qué hacer para evitar accidentes

Ante los fuertes vientos previstos para distintos sectores de Salta, Defensa Civil difundió recomendaciones para reducir el riesgo de accidentes y daños materiales.

Entre las principales medidas, aconsejó permanecer en un lugar seguro y asegurar correctamente puertas y ventanas. También pidió retirar de balcones y espacios exteriores cualquier objeto que pueda caer o ser desplazado por las ráfagas.

Precaución en calles y rutas

Quienes deban circular en vehículos deberán conducir con precaución, especialmente en sectores afectados por las ráfagas.

Defensa Civil también recomendó mantenerse alejado de árboles y postes, debido al riesgo de desprendimientos o caídas durante episodios de viento intenso.

Las recomendaciones se difundieron ante las condiciones meteorológicas previstas para este sábado en Salta. Las alertas meteorológicas son emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional, mientras que Defensa Civil trabaja en la prevención y comunicación de medidas de seguridad para la población.