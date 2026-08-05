Convocan a autores, editoriales y gestores culturales para la XVI Feria del Libro de Salta

Abrieron la convocatoria para participar de la XVI Feria del Libro de Salta, que se desarrollará del 8 al 12 de octubre en la Usina Cultural. Quienes deseen formar parte de esta edición podrán inscribirse hasta el 24 de agosto, a través de los formularios disponibles en el sitio web del organismo.

"La expectativa es mucha. En estos primeros días recibimos una gran cantidad de consultas y propuestas. Eso demuestra que hay producción, que la feria funciona, que a la gente le gusta participar y que muchas editoriales incluso publican pensando en esta fecha", expresó el subsecretario de Gestión Cultural, Miguel Dallacaminá, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ -por Aries-.

La convocatoria contempla tres modalidades de participación. La primera está destinada a autores, editoriales, distribuidoras y librerías que deseen contar con un stand para exhibir y comercializar sus publicaciones durante los cinco días del encuentro.

"En la Feria del Libro participan habitualmente unas 50 editoriales, y algo que distingue a Salta de otras ferias de la región es la importante presencia de editoriales locales que publican una gran cantidad de títulos cada año", resaltó el funcionario.

Las otras dos convocatorias están orientadas a quienes quieran organizar actividades culturales en el marco del evento. Según explicó el funcionario, la feria trascendió el formato tradicional de presentaciones de libros y se consolidó como un espacio de encuentro con una programación diversa.

"El libro sigue siendo el corazón de la feria, pero hoy es la excusa para un gran encuentro cultural. El año pasado tuvimos más de 200 actividades, con música en vivo, cine, danza, propuestas lúdicas, intercambios con otras provincias y hasta invitados internacionales", señaló.

La edición 2026 coincidirá nuevamente con el fin de semana largo de octubre, por lo que combinará dos jornadas destinadas especialmente a escuelas e instituciones educativas con tres días de mayor afluencia de público general.

"La feria es una construcción colectiva y ese es uno de los logros que explica por qué sigue creciendo año tras año", concluyó.

Inscripciones: https://culturasalta.gov.ar/la-secretaria-de-cultura-abre-las-convocatorias-para-la-xvi-feria-del-libro-de-salta/