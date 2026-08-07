Solidaridad en la Puna: buscan juguetes, alimentos y animadores para 200 chicos

Desde distintos parajes de la Puna, algunos niños deberán caminar entre dos y cinco horas para llegar el domingo 16 de agosto a El Palomar, donde se realizará una nueva edición del festejo solidario por el Día del Niño. Rosana, una de las organizadoras, contó en Compartiendo su Mañana, por Aries, que la iniciativa se realiza desde 2010 y que las familias ya esperan cada año la llegada del grupo.

Juguetes, ropa y alimentos para llevar a la Puna

La campaña recibe juguetes nuevos o usados en buen estado, ropa para niños y adultos y alimentos no perecederos. Las donaciones se recibirán hasta el jueves 13 de agosto en Juan Martín Leguizamón 531, frente a la Legislatura, de lunes a viernes de 8 a 13 y de 17 a 21, y los sábados de 9 a 13 y de 17 a 21.

Los organizadores partirán desde Salta el domingo a las 4:30 de la mañana para llegar cerca de las 11. El festejo se extenderá hasta las 15 y esperan recibir entre 150 y 200 niños, además de sus familias, provenientes incluso de Santa Rosa de Tastil y otros parajes de la zona.

Buscan animadores para completar la fiesta

Este año, la principal dificultad está en conseguir payasos, magos, profesores de educación física, animadores o maquilladores infantiles. También reciben propuestas económicas razonables para contratar estos servicios, ya que quienes habitualmente colaboraban no podrán participar.

Para coordinar donaciones o propuestas pueden comunicarse al 3874 030380 o al 3874 028875. Quienes dejen una colaboración podrán registrar sus datos para participar de un sorteo previsto para el sábado 22 de agosto.