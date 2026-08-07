Daniel Elías destacó la Semana del Cine en Salta

En el marco de la 30.ª Semana del Cine en Salta, el actor Daniel Elías destacó la importancia de sostener un espacio que permita visibilizar las producciones audiovisuales realizadas en la provincia y ponerlas en diálogo con trabajos de otras regiones del país.

“Es una edición especial porque es la número 30 y es el único evento grande del audiovisual y del cine en Salta. Ojalá se convierta en un festival; sería un paso muy importante”, afirmó.

Elías participa de esta edición con una charla abierta junto al actor tucumano Sergio Prina y además integra el cortometraje La Situación Local, dirigido por el realizador salteño Martín Mainoli.

El actor valoró especialmente que la programación incluya producciones locales y señaló que ese intercambio resulta fundamental para el crecimiento de la actividad. “Está buenísimo que se puedan ver las producciones locales y ponerlas en diálogo con lo que está pasando en el resto de Argentina”, sostuvo.

También consideró que el desarrollo del cine argentino depende de políticas públicas que permitan sostener la producción y generar condiciones para que actores, técnicos, realizadores y trabajadores del sector puedan continuar desarrollando proyectos.

Elías remarcó que la industria audiovisual no solo genera empleo directo, sino que también moviliza actividades vinculadas al turismo, el transporte, la gastronomía y el alojamiento, especialmente cuando llegan producciones nacionales o internacionales.

La 30.ª Semana del Cine en Salta reúne este año más de 50 producciones nacionales, internacionales y salteñas, además de charlas, proyecciones y actividades gratuitas destinadas a acercar al público a la producción audiovisual.