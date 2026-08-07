Cayeron casi un 21% los matrimonios en Salta, a la espera del "efecto Milagro"

La provincia registró 1.190 uniones civiles durante el primer semestre, consolidando un descenso acumulado respecto al mismo período de 2022. Desde el organismo aclararon que las cifras suelen repuntar tras la festividad del Milagro.
Salta07/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Registro Civil de Salta dio a conocer las estadísticas oficiales sobre las bodas celebradas en el territorio provincial entre enero y junio.

De acuerdo con los datos presentados por el organismo, las uniones civiles alcanzaron un total de 1.190 casamientos en el semestre, distribuyéndose entre 625 ceremonias en el interior y 565 en la capital salteña.

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La comparación frente a períodos previos ratifica una tendencia a la baja que se sostiene año a año en la provincia. La reducción acumulada llegó al 20,93 % en cuatro años, pasando de las 1.505 bodas concretadas en los primeros seis meses de 2022 a las cifras actuales.

Pese a este panorama, las autoridades sanitarias y del ministerio remarcaron que el flujo principal de trámites suele concentrarse a partir de septiembre, impulsado por el clima favorable y las celebraciones de fin de año.

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