Cayeron casi un 21% los matrimonios en Salta, a la espera del "efecto Milagro"

El Registro Civil de Salta dio a conocer las estadísticas oficiales sobre las bodas celebradas en el territorio provincial entre enero y junio.

De acuerdo con los datos presentados por el organismo, las uniones civiles alcanzaron un total de 1.190 casamientos en el semestre, distribuyéndose entre 625 ceremonias en el interior y 565 en la capital salteña.

La comparación frente a períodos previos ratifica una tendencia a la baja que se sostiene año a año en la provincia. La reducción acumulada llegó al 20,93 % en cuatro años, pasando de las 1.505 bodas concretadas en los primeros seis meses de 2022 a las cifras actuales.

Pese a este panorama, las autoridades sanitarias y del ministerio remarcaron que el flujo principal de trámites suele concentrarse a partir de septiembre, impulsado por el clima favorable y las celebraciones de fin de año.