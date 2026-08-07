El pedido de trabajo volvió a atravesar San Cayetano

En el marco del Día de San Cayetano, patrono del pan y el trabajo, organizaciones sociales y trabajadores informales aprovecharon la tradicional convocatoria en el Templete de Salta para visibilizar la falta de empleo y el deterioro de los ingresos.

Libres del Sur realizó una olla popular en el marco de una jornada nacional y reclamó la restitución del programa Volver al Trabajo. El coordinador provincial de la organización, Darío Limachi, sostuvo que la situación laboral es crítica y remarcó el peso que tiene la informalidad en la provincia.

Según explicó, el programa representaba un ingreso previsible para trabajadores de la economía popular y permitía afrontar gastos básicos como alquileres, medicamentos y servicios. Limachi aseguró que en Salta alcanzaba a más de 52 mil personas y advirtió que su suspensión también repercute sobre los pequeños comercios de barrio.

“Ya no venimos a pedir mejores condiciones laborales o aumentos salariales; venimos a denunciar el hambre”, expresó durante la jornada, al vincular la pérdida de ingresos con mayores dificultades para cubrir las necesidades cotidianas.

El problema también se reflejó entre los vendedores instalados en las inmediaciones del Templete. Aseguraron que las ventas cayeron y que debe recorrer distintas festividades e incluso viajar a otras provincias para poder sostener su actividad.

En una jornada marcada por el tradicional pedido de pan y trabajo, organizaciones sociales y vendedores coincidieron en que la falta de empleo, la informalidad y la caída del consumo atraviesan hoy a numerosas familias salteñas.