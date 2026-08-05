El Museo de la Ciudad celebra 38 años preservando el patrimonio salteño

El museo ubicado en la esquina de Alvarado y Florida celebró 38 años desde su apertura y volvió a poner en discusión uno de los datos más conocidos de su historia: aunque popularmente se lo identifica como Casa de Hernández, una investigación determinó que ese propietario nunca estuvo vinculado al inmueble.

En Compartiendo su Mañana, por Aries, la directora del museo, Gracia Martínez Arias, explicó que el edificio fue construido alrededor de 1780 y abrió sus puertas como espacio cultural el 4 de agosto de 1988.

Una investigación cambió la historia conocida

Durante años se atribuyó la propiedad del solar a don Hernández. Sin embargo, en la década de 1990, una investigación impulsada por la dirección del museo junto con la Universidad Nacional de Salta revisó los registros históricos disponibles.

El estudio no encontró documentación que relacionara a Hernández con la vivienda. Según Martínez Arias, se cree que existió una confusión con otra propiedad ubicada en una esquina cercana.

Los registros indican que la primera propietaria fue Petrona Rodríguez de Peñalva. La investigación también permitió identificar a distintos dueños e inquilinos que ocuparon la casa a lo largo del tiempo.

De vivienda privada a espacio cultural

A principios del siglo XX funcionó allí la primera sede de la Sociedad Sirio Libanesa. La planta alta fue alquilada como vivienda, mientras que en la parte baja funcionaron diferentes comercios.

Entre otros rubros, hubo una fiambrería, una lavandería y una bicicletería. La propiedad mantuvo un uso privado hasta la década de 1970, cuando fue expropiada y posteriormente declarada monumento histórico nacional.

Esa protección impidió su demolición y permitió conservar uno de los principales ejemplos de arquitectura colonial de la ciudad.

Horarios y entrada gratuita

El museo abre de lunes a viernes, de 9 a 19.30, y los sábados, de 10 a 20. Tanto el ingreso como las actividades culturales son gratuitos.

La institución organiza muestras temporales, propuestas musicales, visitas escolares y un ciclo de poesía que se realiza el tercer jueves de cada mes, con la participación de escritores y músicos.