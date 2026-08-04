Historia y Literatura se encuentran en una charla abierta en la Casa de la Cultura

Historia y Literatura es el tema que abordarán en una amena charla, abierta a todo público, Inés Brandán Valy y Marcelo Ruibal el viernes 7 de agosto, a las 19, en el Salón de Conferencias del primer piso de la Casa de la Cultura, Caseros 460. El encuentro es organizado por Eucasa, la Editorial de la Universidad Católica de Salta.

Los disertantes, desde su experiencia y su campo de acción, abordarán la estrecha relación que existe entre la forma de expresión estética y creativa que tiene la literatura con la historia, como ciencia social que estudia de manera crítica y metódica la evolución de las sociedades humanas a través del tiempo.

Inés Brandán Valy es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica de Salta, periodista, escritora y editora, especializada en periodismo cultural. Realizó estudios de posgrado en la maestría en Estudios Literarios de Frontera de la Universidad Nacional de Jujuy y de escritura creativa en Universidad Nacional de la Rioja-España.

Como autora, integró varias antologías literarias y publicó el libro de cuentos El Juego (2018), distinguido por el Senado de Salta. En 2019 obtuvo el primer premio en novela otorgado por la Secretaría de Cultura de Salta con La Rebelión de Nuna. En 2020 recibió el segundo puesto en el concurso “Archipiélago Fantástico”. En 2022 publicó Las Invisibles, presentada en ferias del libro de Salta y Buenos Aires.

En 2024 fue reconocida con la distinción “Macacha Güemes” como mujer destacada de la cultura. Desde 2023 dirige EUCASA, la editorial de la Universidad Católica de Salta.

Marcelo Ruibal es abogado, recibido en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Investigador histórico, miembro de Grado de la Academia Güemesiana, miembro de Grado del Instituto San Felipe y Santiago de Estudios Históricos de Salta, miembro del Instituto Güemesiano, secretario de la Comisión Guardia Bajo Las Estrellas y socio cooperador de la Agrupación Tradicionalista de Salta Gauchos de Güemes.

En 2021 publicó “Calixto Gauna”, en 2022 “Martín Miguel de Güemes” y “Macacha Güemes”, en 2024 “María Loreto Sánchez Ávila”, todas estas obras bajo el sello de Eucasa. En 2025 escribió “Coronel Mayor Bonifacio Ruiz de los Llanos”, a cargo de Mundo Gráfico Editorial.