Demoras en Aguas Blancas y Puerto Chalanas por controles de Gendarmería
El paso Aguas Blancas–Bermejo está habilitado las 24 horas por el puente internacional, pero presenta demoras por controles de Gendarmería Nacional. En Puerto Chalanas, que funciona de 7 a 19, también se registran demoras por controles y mayor presencia de organismos de seguridad.
Precaución por viento en los pasos a Chile
El Paso de Jama permanece habilitado de 9 a 19:15, con frío extremo y viento de 62 km/h. La temperatura mínima prevista es de -9°C, por lo que se recomienda circular con precaución. El Paso Sico, en tanto, funciona de 9 a 19, con una mínima de -6°C.
También están habilitados El Condado–La Mamora, durante las 24 horas; Misión La Paz–Pozo Hondo, de 7 a 20; y Salvador Mazza–Yacuiba, las 24 horas. Socompa permanece cerrado al tránsito vehicular y solo funciona como paso ferroviario. El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad