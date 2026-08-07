Teleférico proyecta una obra de $572 millones para llevar agua al cerro Ala Delta

El Complejo Teleférico Salta proyecta una obra de más de $572 millones para readecuar y optimizar el sistema que permitirá llevar agua potable hasta la cima del cerro Ala Delta, en la ciudad de Salta.

La contratación aparece publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia, bajo la Adjudicación Simple N° 17/2026. El presupuesto oficial fue establecido en $572.314.360,01 y el plazo previsto para los trabajos es de 180 días corridos.

Seis meses para ejecutar la obra

El procedimiento establece la modalidad de ajuste alzado y fija para el 20 de agosto a las 10 la apertura de las ofertas.

El pliego tiene un valor de $550.000 y las consultas deberán realizarse ante el Complejo Teleférico Salta.