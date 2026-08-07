Copa de Leche: Salta destina más de $280 millones a yerba, azúcar y cacao

La Provincia adjudicó una compra por $280.467.020 para abastecer de yerba mate, azúcar y cacao en polvo al programa Copa de Leche durante el segundo semestre del año.

La operación comprende 15.555 kilos de yerba, 90.100 kilos de azúcar y 17.425 kilos de cacao, según la Resolución N° 103 de la Jefatura de Gabinete, publicada en el Boletín Oficial de este viernes.

Cómo se distribuyó la compra

Miguel Segura SA fue adjudicada con la provisión de yerba por $32.649.945 y azúcar por $98.118.900. En ambos renglones fue único oferente, además de resultar seleccionado por precio y cumplimiento de los pliegos.

Francisco Pérez Sirombra recibió la adjudicación correspondiente al cacao en polvo por $149.698.175.

En total, la adquisición representa más de 123 mil kilos de productos secos destinados al programa alimentario provincial.