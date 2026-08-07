Cortes programados de EDESA: dónde y cuánto durarán este viernes

Distintos sectores de Salta tendrán cortes programados de energía este viernes por trabajos sobre las redes de media y baja tensión. Las interrupciones alcanzarán zonas de Rosario de la Frontera, Tartagal, Cafayate, Embarcación, San Lorenzo y Salta Capital.

En Rosario de la Frontera, el corte comenzará a las 7:30 y durará cinco horas, con alcance sobre Los Baños, Balboa, Alte. Brown, Puente de Plata, Copo Quile, Potrero, Antillas, San Lorenzo y otros parajes. Desde las 8, habrá interrupciones de cuatro horas en sectores de Mosconi, Cafayate y Embarcación, además de San Lorenzo, donde están incluidos los barrios Centro, Matadero y La Montaña.

Cortes programados en Salta Capital

Desde las 8 y durante cuatro horas, uno de los cortes alcanzará a Villa Primavera, Libertador, Villa Santa Victoria, Don Bosco, Los Sauces, Alta Tensión y El Rosedal. También habrá una interrupción en la zona sur de la ciudad, que incluye barrio 108 Viviendas, Vialidad y sectores aledaños, por un trabajo solicitado por un tercero.